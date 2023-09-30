Річка Стримба сильно забруднена нафтопродуктами.

Правоохоронці мають провести розслідування, чи не міг бути підпал причиною пожежі на нафтопроводі на Прикарпатті, вважає голова Надвірнянської громади Івано-Франківської області Зіновій Андрійович.

За його словами, є багато запитань з приводу пожежі, на які поки що немає відповідей. Він розповів, що річка Стримба сильно забруднена нафтопродуктами.

"Що стало причиною вибуху чи що стало причиною пожежі, будуть встановлювати правоохоронці", - зазначив Андрійович.

При цьому він розповів, що майже з самого початку був на місці події і "бачив пожежі від розливу великих об’ємів нафти, які поширилися по руслу річки".

"Невідомо, чому вона загорілася, спалахнула по руслу річки Стримба… Правоохоронні органи всі на місцях і все роблять для того, щоб визначити причину, чи не було підпалу. Не знаю, я не фахівець. Але скажу, що практично пройшовши декілька сотень метрів по берегу річки Стримба, бачимо великі об’єми розливу нафти. Знаємо, що нафта просто так від недопалка не горить. Невідомо, що відбулося, дивна ситуація", - сказав він.

Андрійович зазначив, що мають бути проведені експертизи для визначення причин виникнення пожежі.

За його словами, постраждалих з різним ступенем важкості травм доправили в медичні заклади, серед них двоє дітей.

Вибух нафтопроводу на Прикарпатті

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня о 17:00 поблизу села Стримба Івано-Франківської області сталася розгерметизація нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, а також з розповсюдженням вогню на приватний будинок.

Майже через годину пожежу було ліквідовано.

В Івано-Франківській ОВА повідомили про дев'ять постраждалих. При цьому зазначили, що двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70%). Їх доправлено до лікувальних закладів району, надається вся необхідна допомога. Ще чотирьом людям надано необхідну медичну допомогу на місці.

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