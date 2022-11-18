Чоловік вишукував зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили окупанти, і в подальшому збував трофеї на "чорному" ринку.

Правоохоронці затримали жителя Миколаївщини, який організував канал збуту трофейної зброї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону.

Зазначається, що оперативники загону спільно з іншими правоохоронцями викрили та припинили канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів.

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"Організував кримінальний бізнес житель Миколаївщини. Ділок вишукував зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили окупанти. В подальшому фігурант справи збував трофеї на "чорному" ринку. Своїх "клієнтів" зловмисник підшукував через знайомих, у тому числі і серед представників криміналітету", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели оперативну закупку вогнепальної зброї та боєприпасів, під час якої й затримали "бізнесмена".

В ході операції зловмисник намагався збути покупцям гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1 за 1,8 тис. дол.

Наразі тривають слідчі дії, організатора "бізнесу" затримано та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримынального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

РПГ-22, РПВ "Джміль", 20 гранат Ф-1 та грошові кошти правоохоронці вилучили.

Як уточнили в прес-службі, операція з ліквідації каналу збуту трофейної зброї проводилась оперативниками Одеського прикордонного загону спільно з співробітниками СБУ в Миколаївській області та Нацполіції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Зрадники України

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, поліція і СБУ регулярно виявляють колаборантів і зрадників України, які усіляко допомагають російським окупантам.

Так, 14 вересеня в Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно фотографувала об’єкти інфраструктури. До приїзду поліції невідома намагалася переконати оточуючих, що фотографувала квіти, але їй не повірили.

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