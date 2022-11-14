Чоловік викладав у соцмережах дані про місця базування українських військових, після цього "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.

Служба безпеки України затримала російського агента, який "здавав" позиції української протиповітряної оборони на Харківщині.

Як повідомляє СБУ, у результаті слідчо-оперативних дій у Харкові затримано поплічника окупантів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Зазначається, що серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

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Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, затриманим є житель Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

"Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони. Встановлено, що після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога", – розповіли в СБУ.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України затримала ворожого агітатора, який готував фейки для ток-шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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