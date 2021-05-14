Ділки збували зброю, боєприпаси та вибухівку особисто або пересилали поштою.

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу, яка налагодила збут зброї, боєприпасів та вибухівки, незаконно вивезених з території проведення операції Об'єднаних сил.

Читайте такожВ Ужгороді чоловік підпалив власне авто під стінами Закарпатської ОДА (фото, відео)За інформацією Нацполіції, серед "товарів" були гранати Ф-1, РГД-5, кумулятивні гранати РКГ-3м, тротил, автомати та пістолети.

Угруповання з міжрегіональними зв'язками діяло на Дніпропетровщині упродовж 2020-2021 років, збувало зброю та боєприпаси на територіях Дніпропетровської та Запорізької областей.

Оперативники та слідчі кілька місяців документували злочинну діяльність групи. Вони з'ясували, що у складі угруповання мешканці Дніпропетровської області, а "товар" збували як із рук у руки, так і безконтактно - через поштові відправлення.

12 травня під час продажу автомата АКСУ-74 учасників групи затримали.

У Дніпрі, Запоріжжі та на території Дніпропетровської області за місцями мешкання та у транспортних засобах учасників групи правоохоронці провели понад 20 одночасних обшуків, виявили автомат АКСУ, направляючі протитанкові керовані ракети, міни, артилерійські постріли, гранати, набої різного калібру, пістолети, карабіни та рушниці, а також 400 тис. грн і близько 8 тис. дол.

Шістьом особам оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Двох людей вже затримано.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує від трьох до семи років в'язниці.

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Автор: Катерина Комолова