У Львові маршрутка збила 16-річну дівчину на пішохідному переході. В мережі опублікували відео моменту ДТП з камер відеоспостереження.
Як передає ТСН, все сталося в центрі на регульованому пішохідному переході, всього у декількох метрах від автобусної зупинки.
«З десяток людей чекали сигнал світлофора, щоб перейти дорогу. Тільки загорівся «зелений» – дівчина, яка стояла попереду всіх, ступила на зебру. Тоді її і збив мікроавтобус», – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що постраждалу госпіталізували. У неї діагностували струс мозку та забої.
Читайте такожУ Львівській області чоловік загинув при спробі зупинити автомобіль, що котився з кар'єруІнші пішоходи не постраждали.
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