За даними прокуратури, цінна земля передана підприємцю без погодження з адміністрацією заповідника та сплати ренти.

В Одеській області прокуратура звернулася до суду з позовом про вилучення у підприємця заповідного лісу вартістю понад 650 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, в Господарському суді прокуратура вимагає визнати недійсною оренду.

«Зокрема, визнати недійсною додаткову угоду до договору про право тимчасового користування лісами і звільнити лісову земельну ділянку природно-заповідного фонду площею майже 29 га в урочищі «Лебедівка» національного природного парку «Тузловські лимани», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Одещині в заповіднику "Тузловські лимани" з браконьєрських сіток створили екоострів для птахів (фото)

Свою вимогу прокурори аргументують тим, що вказану лісову ділянку передано підприємцю з порушенням природоохоронного законодавства, без погодження з адміністрацією заповідника і сплати ренти.

Орієнтовна вартість цієї землі становить понад 650 млн грн.

«Подача позову прокуратурою за таких умов є єдиним ефективним засобом захисту порушених інтересів держави», - заявили в прокуратурі.

Конфлікти через Лебедівський ліс в Одеській області: що відомо

В Одеській області через те, що приватні особи користуються на власний розсуд лебедівським лісом між підприємцями та адміністрацією НПП «Тузловські лимани» неодноразово виникали конфлікти.

У вересні 2019 року начальник відділу державної охорони НПП «Тузловські лимани» Віталій Димов заявив про побиття свого підлеглого - інваліда Дмитра Єльникова (чоловік без ноги), який виїхав за його дорученням у Лебедівський ліс у зв'язку з повідомленням про загоряння. Повідомлялося, що інваліда побили браконьєри, які навмисно влаштували підпал. Керівництво нацпарку заявило, що в числі зловмисників були представники обслуговуючого кооперативу «Граніт-2», які нібито займаються незаконним виловом риби.

У червні 2020 року місцеві жителі побили співробітників заповідника, які інспектували Лебедівський ліс.

«Тузловські лимани» - національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова