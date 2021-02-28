Постраждалих врятували двоє патрульних.

Троє дорослих чоловіків та 13-річний хлопчик провалилися під кригу на водоймі у Дніпрі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Як же легко втратити своє дорогоцінне життя... Достатньо просто піти прогулятись по тонкому льоду, як сьогодні зранку в місті Дніпро зробили троє дорослих чоловіків, які ще потягли за собою 13-річного хлопчика. І всі четверо провалилися під кригу. Ще 7-10 хвилин і всі б вони загинули від переохолодження», — написав Геращенко.

За його словами, на допомогу вчасно прийшов екіпаж патрульної поліції з позивним «Легіон 313», а саме патрульні Сергій Міняйло та Олег Предвічний.

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«Усіх потерпілих зі скаргами на самопочуття та переохолодженням каретами "швидкої" та екіпажем "Легіон 313" доставлено до лікарні. Дитину — до обласної дитячої лікарні, дорослих у приймальне відділення на вулицю Космічну, де їм буде надана медична допомога. Патрульні Сергій Міняйло та Олег Предвічний будуть представлені до відомчих нагород Національної поліції та МВС», — повідомив заступник міністра та закликав громадян не ходити тонкою кригою, особливо при плюсовій температурі.

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Автор: Катерина Комолова