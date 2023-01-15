За порятунком 23-річної Анастасії зі зруйнованої багатоповерхівки вчора спостерігав весь світ.

Дівчина, за порятунком якої після ракетного удару по Дніпру вчора спостерігав весь світ, зараз знаходиться в лікарні. 23-річна Анастасія у вересні втратила коханого, який захищав Україну від російських окупантів.

"У мене немає слів, у мене немає емоцій, я нічого не відчуваю крім великої порожнечі всередині. Я не жила, а існувала весь час, намагалася змиритися, що мого хороброго Влада, Фотика для побратимів і Котика для мене більше немає... я відчувала, що він буде мене оберігати. Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванній, кухні, коридору і комори немає, там прірва і я бачу іншу частину під'їзду, чужого під'їзду. Він вберіг, я майже ціла, попри рану на голові та голі обдерті ноги", - написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Вона зазначила, що нічого не знає про долю своїх батьків, які на момент удару російської ракети в житлову багатоповерхівку перебували на кухні.

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"Я не знаю, де батьки. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже немає. Рятуватися я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже немає. Він навряд чи вижив. Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою фоткали цуценят. Їли мамин Удон", - поділилася постраждала українка.

Крім того, вона опублікувала в сторіс фото з лікарні. Дівчина поскаржилася на наклеп на її адресу під постом про її коханого, який загинув у вересні.

Ракетний удар РФ по житловому будинку в Дніпрі - що відомо

14 січня росіяни випустили по містах України 38 ракет, одна з яких потрапила в багатоповерхівку у Дніпрі. У будинку проживало близько 1700 чоловік.

В результаті атаки один з під'їздів будинку повністю знищений. Там могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 - діти. У будинку відключене світло, газ та вода, а понад 1000 чоловік потребують житло. Зазначається, що удар по багатоповерхівці було завдано росіянами ракетою Х-22.

Станом на 07:25 15 січня співробітники ДСНС врятували зі зруйнованої багатоповерхівки 38 осіб, з них шестеро дітей. Під завалами загинула 21 людина, з яких одна дитина, поранено 73 людини, в тому числі 14 дітей.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, понад 40 поранених у лікарнях, четверо в реанімації - важкі. За його даними, залишається невідомою доля ще понад 40 осіб.

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