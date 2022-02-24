У місці удару почалося тління боєприпасів, можливі їх вибухи і розліт.

У Кривому Розі Дніпропетровської області оголосили термінову евакуацію жителів мікрорайону "Макулан" (Центрально-Міський район) після ракетного удару по складах танкової бригади.

Про це повідомили в прес-службі Криворізької міськради.

"Там почалося тління боєприпасів, можливі їх вибухи та розліт", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, місто направляє в мікрорайон "Макулан" додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси, 10 дизель-генераторних тролейбусів, маршрутки.

"Точки збору для евакуації для жителів району, які не мають свого транспорту – АТБ на Миколаївському шосе, будинок офіцерів на Макулані, житловий масив Карачуни – БК "Карачуни", в районі Гданцівки – БК "Гданцівський", - сказано у повідомленні прес-служби.

За бажанням жителі можуть бути тимчасово розміщені в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах та БК інших районів Кривого Рогу (починаючи від пл. Визволення і далі в північну сторону міста). Вони готові до прийому.

Для недопущення мародерства вся територія, з якої будуть евакуйовані люди, буде посилено патрулюватися поліцією і Національною гвардією.