Місцевий житель відкрив вогонь з пістолета "Форт", повідомили в поліції.

У Києві на Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. За словами очевидців та свідків надзвичайної події, зловмисник відкрив вогонь через зауваження.

Як повідомив відділ комунікації поліції Києва, на спецлінію 102 надійшла інформація про стрілянину на вулиці Здолбунівський – невідомий у стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька хаотичних пострілів.

В повідомленні сказано, що на виклик прибули наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Дарницького управління поліції.

"На місці події поліцейські затримали правопорушника та вилучили в нього пістолет "Форт" з набоями. Затриманий – 51-річний киянин, мотиви свого вчинку не пояснив", – зазначають в поліції.

Читайте такожП'яний неадекват зупинив рух потягів у київському метро: з'явилося відео інцидентуВ повідомленні сказано, що очевидці й свідки події розповіли, що причиною стрілянини стала реакція чоловіка на зауваження громадян щодо заборони вживання спиртних напоїв у громадському місці.

В поліції зазначають, що слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

В поліції зазначають, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Автор: Надя Пришляк