В аварії постраждали 5 осіб.

У мережі опубліковано відео, на якому зображений момент дорожньо-транспортної пригоди у Луцьку.

Ролик опублікований в Instagram.

За словами автора відео, момент ДТП потрапив на камеру відеореєстратора в його автомобілі.

На відео можна побачити, як Renault Megane проїжджає на червоний сигнал світлофора і збиває п'ятьох пішоходів, які переходять проїжджу частину на пішохідному переході.

Як відомо, в автомобілі в цей момент перебували троє підлітків. Автомобіль перетнув подвійну суцільну, після чого водій і пасажири намагалися втекти від патрульних. Втечу вони знімали на відео.

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Аварія сталася сьогодні близько 15:00 на проспекті Соборності. Водій Renault Megane, тікаючи від поліцейських, збив пішоходів.

Після цього він не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з деревом, електроопорою і дорожнім знаком.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 5 осіб, серед них - дитина, яку госпіталізували.

Після зіткнення троє підлітків намагалися втекти з місця події.

Автор: Людмила Жерновська