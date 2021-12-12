У мережі опубліковано відео, на якому зображений момент дорожньо-транспортної пригоди у Луцьку.
Ролик опублікований в Instagram.
За словами автора відео, момент ДТП потрапив на камеру відеореєстратора в його автомобілі.
На відео можна побачити, як Renault Megane проїжджає на червоний сигнал світлофора і збиває п'ятьох пішоходів, які переходять проїжджу частину на пішохідному переході.
Як відомо, в автомобілі в цей момент перебували троє підлітків. Автомобіль перетнув подвійну суцільну, після чого водій і пасажири намагалися втекти від патрульних. Втечу вони знімали на відео.
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Аварія сталася сьогодні близько 15:00 на проспекті Соборності. Водій Renault Megane, тікаючи від поліцейських, збив пішоходів.
Після цього він не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з деревом, електроопорою і дорожнім знаком.
Травми різного ступеня тяжкості отримали 5 осіб, серед них - дитина, яку госпіталізували.
Після зіткнення троє підлітків намагалися втекти з місця події.