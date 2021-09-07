Вбивство у Житомирі вчинив 22-річний хлопець, вважають у поліції. Підозрюваного вже затримали.

У Житомирі правоохоронці затримали 22-річного хлопця підозрюваного у вбивстві матері та дитини в одній з квартир. Жінка та дитина загинули від ножових поранень. На думку слідчих, зловмисник після вбивства намагався замаскувати злочин та підпалив житло.

Злочин вчинено на 4 поверсі. Спочатку сусіди повідомили рятувальникам про пожежу, повідомляє ТСН, посилаючись на дані поліції.

Підозрюваний зізнався у скоєному. Хлопець не знав жертв. Він стверджував, що не хотів нікого вбивати, а лише йшов на грабіж.

Зловмисник втік на машині жінки. Авто правоохоронцям вдалося зафіксувати у Ружинському районі Житомирської області. Потім втікача оточили спецпризначенці та затримали.

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Правоохоронці дізналися, що до злочину жінка повернулася додому після відпочинку з друзями й не зачинила двері. Копи вважають, що зловмисник цим шансом скористався.

"Нападник розумів, що жінка сама вдома. Він її відстежував, готувався до злочину. Зайшов, побачив що вона спить, почав збирати коштовності. Спочатку проснулась дитина, потім жінка. Наразі ще з’ясовується, що саме було у квартирі. В кімнаті, де спала жінка, висипав її речі й підпалив", – розповів заступник начальника Головного управління Нацполіції на Житомирщині Артем Лисогор.

Підозрюваний поскаржився, що під час "нальоту" отримав удар ножем від дитини.

"Я хотів просто винести дорогоцінності. Вбивати не планував. Наскільки мені було відомо, там була лише одна п’яна жінка…", – заявив хлопець.

Нагадаємо, вдень 4 вересня у Житомирі співробітники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла у квартирі, розташованій в одному з п'ятиповерхових будинків. У житлі знайшли тіла 36-річної місцевої мешканки та її 13-річної доньки. На тілах були поранення.

Правоохоронці розпочали провадження за пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини) Кримінального кодексу. За такий злочин в нашій країні загрожує довічне ув'язнення.

Автор: Екатерина Присяжнюк