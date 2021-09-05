У Житомирі вбили місцевих мешканок, з'ясували правоохоронці.

У Житомирі в суботу вдень, 4 вересня, співробітники ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася у квартирі, розташованій в одному з п'ятиповерхових будинків. В житло знайшли вбитими 36-річну місцеву жительку та її 13-річну доньку.

Убиті жили у квартирі, в якій знайшли їх тіла. На обох тілах фахівці знайшли поранення, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Причини смерті жінки та дитини стануть відомі після того, як їх тіла вивчать судмедексперти.

Розпочато провадження за пп. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб; малолітньої дитини) Кримінального кодексу. Правоохоронці з'ясовують, хто причетний до скоєння злочину.

Нагадаємо, в Україні за умисне вбивство кількох людей загрожує довічне ув'язнення.

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Автор: Екатерина Присяжнюк