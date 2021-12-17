Коли поліція прибула на місце інциденту, жінка благала про допомогу.

У Львові наркоман ледь не вбив співмешканку та кидався на неї з ножем. У жінки було розбите обличчя та рани від укусів на руках. Коли поліція приїхала за викликом, постраждала благала про допомогу.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області у Facebook.

Так, 16 грудня, приблизно о першій годині ночі, патрульні отримали виклик. Заявники розповіли, що у будинку на вулиці Комарова відбувається конфлікт. Копи приїхали на місце інциденту та за криками вирахували, що усе відбувається на першому поверсі.

"Жінка просила не вбивати її і благала порятунку. На вікнах помешкання були грати, двері зачинені. Патрульні з'ясували, що квартиру орендують і негайно знайшли власника та попросили приїхати на місце", - йдеться у повідомленні.

Через вікно копи бачили, що чоловік б'є жінку. Їй вдалося вирватися та відчинити двері, потерпіла вибігла до патрульних.

Читайте такожПід Одесою озброєні люди залізли у двір пенсіонера та перестріляли врятованих ним собак (відео)"У жінки на руках були рани від укусів, розбите обличчя та інші ушкодження. 23-річна потерпіла розповіла, що вона змогла вибити у її співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Жінку шпиталізували до медичного закладу", - додали у прес-службі.

23-річного мешканця квартири, який бив жінку, затримали. У нього вдома поліція виявила речовини, схожі на наркотики. Чоловік неадекватно себе поводив та згодом зізнався, що він - наркоман. Його забрали до спеціального медичного закладу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині чоловік вбив жінку на очах у дітей, його шукали місяць.

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Автор: Поліна Кузенко