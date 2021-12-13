Підозрюваного, якому загрожує до 15 років в’язниці, затримали й відправили під варту.

На Чернігівщині поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 32-річної жінки на очах у дітей.

Як інформує сектор комунікацій Головного управління Нацполіції в Чернігівській області, 11 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в сараї поблизу залишеного домогосподарства у селі Кладьківка виявили чоловіка, який перебуває в розшуку за скоєння вбивства 13 листопада.

Поліцейські встановили, що 44-річний підозрюваний у вбивстві майже місяць переховувався на навколишніх полях. За словами затриманого, він харчувався переважно яблуками, а ночував у стаціонарній ємності з-під добрив.

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"З настанням морозяної та сніжної погоди чоловік повернувся в село. Він заховався у сараї закинутого господарства неподалік свого будинку. Там його виявили родичі загиблої співмешканки та викликали поліцію. Чоловік був знесилений, адже тривалий час нічого не їв", - зауважили в поліції.

Поліцейські затримали підозрюваного, який був оголошений у загальнодержавний розшук.

12 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Затриманому інкримінують скоєння умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За інформацією місцевих ЗМІ, ще раніше жінка зверталася до поліції щодо насильства з боку співмешканця. У день убивства її діти також телефонували в поліцію, повідомляючи про те, що чоловік б’є їхню матір. Однак поліцейські, приїхавши в село, не змогли знайти помешкання.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Ізюмі Харківської області троє неповнолітніх віком 16 і 17 років напали на чоловіка на дитячому майданчику. Група підлітків гуляла на дитячому майданчику, де в той час гралися інші діти. Помітивши на галявині дорослого, який якраз читав книжку, вони підійшли до нього і скоїли напад.

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Автор: Ірина Синельник