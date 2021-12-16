В обласному центрі загинули чоловік та жінка, яким ще навіть не виповнилося 30 років.

У Львові внаслідок пожежі у квартирі загинули чоловік та жінка віком 27 та 28 років.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, повідомлення про пожежу у квартирі одного з багатоповерхових будинків на вулиці Кульпарківській у Львові надійшло сьогодні, 16 грудня, близько 05:30.

"Після локалізації займання на місці події були виявлені двоє осіб – чоловік та жінка, жителі Львова, віком 27 та 28 років, обидва – у несвідомому стані. Попри усі зусилля, медикам не вдалось врятувати їхні життя. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Львівщині чоловік зарізав вагітну дружину і намагався себе вбити на очах у доньки (відео)За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причини виникнення пожежі.

Раніше схожа трагедія трапилася в Одесі. В одній з лікарень міста померли двоє постраждалих внаслідок пожежі, що стався 26 листопада у висотному житловому будинку на вул. Корольова, 6-річний хлопчик залишився сиротою.

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Автор: Світлана Макринська