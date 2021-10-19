Напад на госпіталь у Харківській області трапився кілька днів тому.

У Харківській області молодий чоловік скоїв напад на відділення комунального некомерційного підприємства "Куп'янське територіальне медичне об'єднання", яке приймає хворих на COVID-19.

Про це повідомив керівник установи Євген Сінько у відеозверненні, опублікованому Куп'янською міською радою.

За його словами, напад стався чотири дні тому.

Читайте такожВ Одессе два срочника сбежали из госпиталя и украли 12 тысяч гривень"Молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна в приймальному відділенні ковідного госпіталю, перевернув меблі та пошкодив обладнання, яке там було, повалив кисневі балони. Ми звернулися із заявою до поліції", – розповів Сінько.

Він зазначив, що відсьогодні біля "ковідного" стаціонару чергуватиме патрульна поліція.

За його інформацією, відділення розраховане на 211 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус. Станом на ранок 19 жовтня всі місця у відділенні були зайняті, у тому числі реанімаційні з потоковим киснем та концентраторами.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що Харківська область била коронавірусні антирекорди – шість з 18 медичних закладів, які приймали хворих на COVID-19, були заповнені на 95%.

Автор: Світлана Макринська