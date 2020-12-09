З лісосмуги потерпіла самостійно вибралася і дісталася до траси Одеса-Кучурган.

В Одесі затримано двох іноземних громадян за розбійний напад на жительку Києва.

Читайте такожНапад на скандального нардепа Юрченка: у поліції розповіли подробиціЯк повідомили в Біляївському відділі поліції Одеської області, про напад до поліції повідомила сама потерпіла.

Встановлено, що 46-річна мешканка столиці приїхала в Одесу на день народження свого колишнього чоловіка. Після свята вона зібралася до смт Великомихайлівки Одеської області, де розташований будинок, який дістався їй у спадок.

Колишній чоловік жінки викликав таксі і вирушив до селища разом із нею. По дорозі з'ясувалося, що таксист, який був з напарником, добре знайомий із супутником потерпілої і до пункту призначення доставляти її не збирається.

У Біляївському районі водій звернув з дороги, чоловіки почали бити киянку по обличчю, а потім, погрожуючи ножем та пістолетом, зняли з неї золоті сережки, каблучку та ланцюжок, відібрали 3,5 тис. грн готівки і мобільний телефон, після чого поїхали.

З лісосмуги потерпіла самостійно вибралася і дісталася до траси Одеса-Кучурган. Там її побачили люди і довезли її до місця, звідки вона зателефонувала до правоохоронних органів.

За підозрою в зазначеному злочині оперативниками карного розшуку ГУНП спільно зі співробітниками Біляївського відділу поліції за силової підтримки спецпідрозділу «ТОР» управління патрульної поліції затримали двох зловмисників в Одесі. Зокрема, був затриманий таксист і його рідний брат - уродженці сусідньої держави (1983 і 1985 років народження).

У них вилучено ніж та пістолет, а також чек з ломбарду, куди вони здали частину речей потерпілої. Порушено провадження у ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Поточного тижня підозрювані були затримані до обрання запобіжного заходу (ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України); вживаються заходи щодо встановлення місця перебування третього фігуранта справи.

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Автор: Лариса Козова