14-річних дівчаток знайшли в стресовому стані.

У четвер, 25 лютого, в одному з сіл Полтавської області дві восьмикласниці перерізали собі зап'ястя під будівлею школи.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Полтавській області. Про інцидент їм розповіли медики.

14-річних дівчаток знайшли в стресовому стані, після чого госпіталізували. Зараз загроза їхньому життю минула, вони в задовільному стані.

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"Поліція вивчає причини та умови, що спонукали учениць 8-го класу до заподіяння шкоди власному здоров'ю. За результатами перевірки ми будемо приймати відповідні правові рішення", - сказав начальник Миргородського районного відділу поліції Андрій Тюков.

В органах також зазначили, що скандальна ситуація зі школярками повинна стати приводом для з'ясування того, якими були стосунки в їхніх сім'ях, в школі і в учнівському колективі зокрема.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

Дротаверин, яким отруїлися діти, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: Денис Прядко