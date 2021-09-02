Один з постраждалих у важкому стані.

У Харківській області легковик збив двох дітей. Їх госпіталізували в лікарню з важкими травмами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН

Інцидент стався в Чугуєві, коли 23-річна дівчина-водій проїжджала нерегульоване перехрестя. В цей час назустріч по проїжджій частині йшла компанія дітей.

За попередніми даними, дівчина повертала вліво, не впоралася з керуванням та збила двох дітей. В результаті в лікарні опинилася 10-річна дівчинка. У неї діагностували перелом гомілки, але загрози її життю немає.

Другий потерпілий отримав важчу травму. У 11-річного хлопчика розрив внутрішніх органів. Він у важкому стані. Йому вже зробили операцію.

Як раніше повідомляв УНІАН, у ДТП у Рівненській області загинула дільнична поліцейська, якій навіть не було 30 років, а ще один співробітник поліції з важкими травмами госпіталізований в реанімацію.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo – 39-річний житель Дубно – заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення з вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду в попутному напрямку.

Автор: Анастасія Горбачова