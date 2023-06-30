Трьох російських поплічників арештували, їм загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ у Харкові. Її учасники наводили російські реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган" на місто.

Як повідомляє СБУ, до складу ворожої групи входило троє місцевих, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Передусім вони намагалися виявити напрямки перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті.

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Крім того, російські агенти шукали інформацію про маршрути руху та пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів української армії.

Отримані дані ворожі поплічники надсилали через месенджер "Telegram".

"Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисників під час виконання ними ворожих завдань.

За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником ФСБ на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зокрема, серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

"Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони і комп’ютерну техніку з доказами листування з агресором… Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Усіх трьох взято під варту без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення.

Ситуація у Харківській області

Як відомо, російські окупанти щоденно обстрілюють Харківщину із РСЗВ, мінометів та артилерії.

Зокрема, протягом минулої доби 29 червня російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп'янського та Чугуївського районів області.

Під ворожий вогонь потрапили Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп'янського району та інші.

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