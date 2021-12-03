Хлопець вже намагався звести рахунки з життям, але його зупинили.

30 листопада в одеському ліцеї "Олімпієць" повісився 15-річний хлопець. Після трагедії друзі ліцеїста повідомили, що йому погрожували.

Про це повідомляє "7 канал".

Трудове рабство

Читайте такожПовертався з відпочинку: росіянин повісився у туалеті літакаЗа даним поліції, юнак покінчив життя самогубством. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч.1 ст. 155 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Через кілька днів після трагедії знайомі та друзі загиблого заявили, що той начебто перебував у трудовому рабстві та від нього вимагали відпрацювати борг.

Зазначається, що за хлопцем регулярно приїжджав чоловік, на ім'я Павло і забирав його у свій заміський будинок.

Чоловік змушував хлопця відпрацьовувати борг фізичною роботою. Хлопець прибирав дошки, працював на ділянці, виривав траву та виконував інші завдання від Павла.

Однак друзі та знайомі хлопця не знали, який саме борг він відпрацьовує. Напередодні смерті ліцеїст зізнався, що йому погрожують. Про це нібито знав й директор ліцею, у якому навчався загиблий.

За два дні до смерті я спілкувався з ним, цікавився, коли він буде наступного разу їхати на роботи. Він говорив, що не знає, може завтра-післязавтра. Говорив, що боїться їхати, оскільки Павло його сильно залякав, - розповів знайомий ліцеїста.

За словами хлопця, Павло – колишній співробітник правоохоронних органів. Перед смертю він просив допомоги та захисту у директора ліцею, але той йому відмовив.

Напередодні трагедії хлопець зізнався, що йому погрожують фізичною розправою. Він був наляканий.

Булінг у ліцеї

Видання "Главред" пише, що хлопець був з неблагополучної сім'ї. Проте, вчителі й знайомі характеризують його позитивно.

Загиблий проживав з матір'ю, яка зловживає алкогольними напоями.

Він неодноразово ставав жертвою цькувань з боку однолітків та старшокласників ліцею "Олімпієць".

Часто його звинувачували у якихось проступках та змушувати виправдовуватися. Викладачі ніяк на це не реагували.

Хлопець не витримав цього й намагався вистрибнути з вікна. Того разу його встигли вчасно зупинити. Після цього загиблий почав активно займатися спортом, щоб впоратися з проблемами.

Агресія і булінг в школах України

В українських школах час від часу спалахують скандали через цькування як з боку учнів, так і з боку вчителів. Приміром, у Києві вчителька школи №58 жорстоко побила учня інклюзивного класу. Постраждала дитина має розлади аутичного спектру.

Водночас у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент. Вони забрали документи зі школи. Комісія навчального закладу встановлює всі обставини події.

Крім того, в селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики спочатку лаяла учня, а потім вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже не перший такий інцидент за участю цього педагога.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко