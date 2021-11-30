За словами очевидців, хлопчик вже намагався вчинити самогубство.

В одеському ліцеї "Олімпієць" повісився підліток. Дитину виявила вихователька у вбиральні.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Відомості за фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

У мерії Одеси факт надзвичайної події підтвердили. Про смерть дитини повідомила директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Читайте такожКовтнув 64 таблетки: у Кременчуці рятують 4-річного хлопчика"Трагедія в ліцеї "Олімпієць". Пішла з життя дитина, хлопець 15 років. Трагедія для всіх, хто працює з дітьми, педагогів, однолітків. Ведеться слідство. Тому причини, за якими це сталося, називати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією", - йдеться в повідомленні.

За її словами, однокласники загиблого перебувають у стресовому стані, тому з ними працюють психологи.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що 15-річний хлопчик повісився через те, що нібито піддавався тиску з боку інших учнів. Як зазначається, він був хорошим хлопчиком, багато часу проводив у школі, займався спортом, але його "цькували". Раніше він вже робив спробу суїциду (намагався викинутися з вікна), але тоді самогубство не допустили.

Агресія і булінг в школах України

В українських школах час від часу спалахують скандали через цькування як з боку учнів, так і з боку вчителів. Приміром, у Києві вчителька школи №58 жорстоко побила учня інклюзивного класу. Постраждала дитина має розлади аутичного спектру.

Водночас у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. Батьки хлопчика не вибачилися за інцидент. Вони забрали документи зі школи. Комісія навчального закладу встановлює всі обставини події.

Крім того, в селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики спочатку лаяла учня, а потім вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже не перший такий інцидент за участю цього педагога.

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Автор: Лариса Козова