Самогубця виявив його молодший брат.

У Тарутинському районі Одеської області 15-річний підліток наклав на себе руки, порізавши себе ножем.

Читайте такожУ Києві на вокзалі грабіжник порізав хлопця заради годинника та 650 гривень (фото)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ввечері 28 грудня 15-річного потерпілого виявили в його кімнаті. Виявив підлітка його молодший брат.

«Хлопчик негайно покликав на допомогу матір, а вона - лікарів. Попри всі їхні зусилля, врятувати потерпілого, у якого були ножові поранення живота, не вдалося: він помер від гострої крововтрати», - сказано в повідомленні.

Сім'я загиблого за місцем проживання характеризується позитивно. За словами родичів, в їхній родині конфліктів не було, і намірів покінчити життя самогубством підліток не висловлював.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тарутинського відділення поліції. Порушено провадження у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюються. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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Автор: Лариса Козова