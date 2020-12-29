У Тарутинському районі Одеської області 15-річний підліток наклав на себе руки, порізавши себе ножем.
Читайте такожУ Києві на вокзалі грабіжник порізав хлопця заради годинника та 650 гривень (фото)Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ввечері 28 грудня 15-річного потерпілого виявили в його кімнаті. Виявив підлітка його молодший брат.
«Хлопчик негайно покликав на допомогу матір, а вона - лікарів. Попри всі їхні зусилля, врятувати потерпілого, у якого були ножові поранення живота, не вдалося: він помер від гострої крововтрати», - сказано в повідомленні.
Сім'я загиблого за місцем проживання характеризується позитивно. За словами родичів, в їхній родині конфліктів не було, і намірів покінчити життя самогубством підліток не висловлював.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Тарутинського відділення поліції. Порушено провадження у ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлюються. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Вам може бути цікаво
- У Таїланді туристка на карантині написала записку і наклала на себе руки
- У Житомирській області 28-річний чоловік загинув від вибуху гранати
- У Кривому Розі страх заразитися коронавірусом штовхнув чоловіка на самогубство
- У Харкові хлопець кинувся на рейки метро
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram