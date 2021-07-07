За даним фактом ведеться розслідування.

Сайти офісу президента, Служби безпеки та ряду інших державних структур раптово перестали працювати. Причиною тому стали хакерські атаки.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

За даними відомства, причинами збою стали:

атака типу DNS Amplification на сервери доменів, які забезпечують доступність Сайтів;

мережева атака, яка викликала тимчасову недоступність резервних сайтів.

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За даними кіберспеціалістів, було помічено аномальний вплив на систему доступу до сайтів держорганів. За даним фактом ведеться розслідування.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 червня сайт президента України, а також СБУ, НАБУ та інших відомств за нижчим рангом одночасно "лягли".

Спроба зайти на них приводила до того, що браузер видавав відповідь "не вдається отримати доступ до сайту - перевищено час очікування відповіді".

Крім того, раніше спецслужби США і Великобританії звинуватили ГРУ РФ у кібератаках на сотні цілей в США і Європі з 2019 року.

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Автор: Анастасія Горбачова