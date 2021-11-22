Зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя в окупованому Криму.

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України затримали одного з організаторів місцевого псевдореферендуму 2014 року.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією спецслужби, зловмисник закликав громадян зривати державні прапори та голосувати за приєднання регіону до так званої "ДНР".

"Протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури разом зі спільниками. Для цього він підбурював людей до масових заворушень під виглядом проведення мітингів та громадських зібрань. Задокументовано факти провокаційних дій на території Великоновосілківського району", - йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисник залишив підконтрольну українській владі територію Донеччини і тривалий час переховувався від правосуддя в тимчасово окупованій АР Крим.

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У 2017 році слідчі органів безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і оголосили у розшук.

У ході слідчо-оперативних дій було отримано інформацію про те, що зловмисник повернувся в особистих справах на підконтрольну українській владі територію регіону. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного і затримали його.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала одного з організаторів незаконного референдуму 2014 року у Луганській області, який 7 років переховувався на території РФ.

Автор: Світлана Макринська