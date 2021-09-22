Журналісти знайшли свідка замаху на помічника президента Сергія Шефіра, він розповів про стрілянину по авто.
Як пишуть "Вести", свідок вказує на наявність двох авто спереду і ззаду від авто Шефіра.
Читайте такожБув не під охороною: ЗМІ дізналися подробиці замаху на ШефіраЗа словами чоловіка, вони працювали в Трипіллі, коли їхали, почули, як щось затріщало.
"Коли почалася стрілянина, поруч з "Ауді" попереду від неї їхав чорний автомобіль, а одразу позаду білий мікроавтобус", – розповів він.
Замах на Сергія Шефіра: що відомо
Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".
Сам Шефір не постраждав.