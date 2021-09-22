За словами свідка, він почув якийсь тріск під час стрілянини.

Журналісти знайшли свідка замаху на помічника президента Сергія Шефіра, він розповів про стрілянину по авто.

Як пишуть "Вести", свідок вказує на наявність двох авто спереду і ззаду від авто Шефіра.

Читайте такожБув не під охороною: ЗМІ дізналися подробиці замаху на ШефіраЗа словами чоловіка, вони працювали в Трипіллі, коли їхали, почули, як щось затріщало.

"Коли почалася стрілянина, поруч з "Ауді" попереду від неї їхав чорний автомобіль, а одразу позаду білий мікроавтобус", – розповів він.

Замах на Сергія Шефіра: що відомо

Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав.

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Автор: Ольга Робейко