В авто Шефіра стріляли / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Журналісти знайшли свідка замаху на помічника президента Сергія Шефіра, він розповів про стрілянину по авто.

Як пишуть "Вести", свідок вказує на наявність двох авто спереду і ззаду від авто Шефіра.

Читайте такожБув не під охороною: ЗМІ дізналися подробиці замаху на ШефіраЗа словами чоловіка, вони працювали в Трипіллі, коли їхали, почули, як щось затріщало.

"Коли почалася стрілянина, поруч з "Ауді" попереду від неї їхав чорний автомобіль, а одразу позаду білий мікроавтобус", – розповів він.

Замах на Сергія Шефіра: що відомо

Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав.

© фото facebook.com/pol.kyivregion
© фото facebook.com/pol.kyivregion
© фото facebook.com/pol.kyivregion
© фото facebook.com/pol.kyivregion
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото УНІАН, Дмитро Хилюк
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS
© фото REUTERS

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Автор: Ольга Робейко