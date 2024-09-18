Мер міста заявив, що у шкільні заклади пускатимуть тільки персонал та учнів.

В четвер, 19 вересня, у всіх школах у Львові буде працювати поліція через анонімні погрози про теракти у Telegram-каналі.

"Давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи. Ми ж із вами фіксуємо те, що бачимо", - зазначив у Telegram мер Львова Андрій Садовий.

Він нагадав, що тиждень у Львові почався з того, що невідомі розтрощили одне з центральних кафе міста. Вночі 18 вересня хтось підпалив одразу 8 об’єктів у місті, зокрема кінотеатр "Дзвін".

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Потім в анонімних Telegram-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Ніхто не може сказати, це ІПСО чи реальні погрози.

"Зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Telegram нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна", - зазначив Садовий.

Правоохоронці вже почали здійснювати низку заходів безпеки на території шкіл міста. Завтра біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто буде заходити у заклади.

Як зазначив Садовий, у навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Більше інформації опублікують на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України заявили про блокування телеграм-каналу, який поширював інформацію про підготовку терактів у Львові. На момент блокування ресурсу його аудиторія налічувала понад 2500 учасників.

Відомо, що канал адмініструвався з території РФ.

"Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві. Тривають оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до поширення повідомлень. Наголошуємо, що безпеці громадян, і особливо дітей у школах, завжди приділяється особлива увага. Правоохоронці мають відпрацьований алгоритм реагування у подібних ситуаціях і неухильно дотримуються його зараз. Усі профільні служби задіяні в межах компетенції", – зауважили у МВС.

Інші новини зі Львова

Як повідомляв УНІАН, у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав та здетонував вогнегасник, внаслідок чого постраждали четверо студенток.

За даними мерії, чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, госпіталізували до лікарні Святого Миколая.

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