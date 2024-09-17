Чотирьох учениць коледжу госпіталізували.

У Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав та здетонував вогнегасник, внаслідок чого постраждали четверо студенток. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Зазначається, що ситуація трапилася сьогодні під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті.

За даними мерії, чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, госпіталізували до лікарні Святого Миколая.

"Усі пацієнтки – у стані середньої тяжкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Разом з ученицями в лікарні є працівники коледжу", - поінформували у міськраді.

У мерії додали, що працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення. На місці працюють рятувальники.

Педіатр лікарні святого Миколая Анастасія Данилко повідомила кореспонденту УНІАН, що дівчат доставили зі скаргами на нудоту запаморочення та втрату свідомості.

"Їм надали необхідну допомогу і у задовільному стані з метою подальшого спостереження госпіталізували у відділення", - розповіла лікар.

Згодом у мерії поінформували, що двох потерпілих відпускають додому, ще двоє перебуватимуть у лікарні до завтра. Лікарі спостерігатимуть за їхнім станом.

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Їй провели складну операцію на працюючому серці. Уламок розміром 1х1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків, у товщі серцевого м'яза. Операція тривала близько 1,5 години і пройшла успішно. Життю дівчини нічого не загрожує і її вже виписали додому.

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