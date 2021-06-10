Інцидент трапився у приватному будинку у Бучі, де школярі знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватися зі зброєю для соцмереж.

У Київській області школярка з пневматичної рушниці застрелила свого товариша.

Як повідомив у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інцидент стався сьогодні у містечку Буча.

За словами Нєбитова, після складання зовнішнього незалежного оцінювання четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватися зі зброєю для соцмереж.

"У якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці. За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят", - розповіли правоохоронці.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження щодо вбивства через необережність.

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Автор: Антоніна Доломанжи