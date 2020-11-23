ДТП сталася за участі мікроавтобуса Mercedes Sprinter з українською реєстрацією.

У Словаччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула громадянка України, ще двоє українців госпіталізовані.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Посольства України у Словаччині, ДТП сталася сьогодні на трасі R1 поблизу села Тековське Немце Нітрянського краю за участі мікроавтобуса Mercedes Sprinter з українською реєстрацією.

"Внаслідок ДТП загинула одна громадянка України, двоє громадян України отримали травми і були госпіталізовані до лікарні міста Нітра", - зауважили в МЗС.

Триває розслідування причин аварії.

Справа перебуває на контролі посольства України в Словаччині.

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Автор: Віталій Саєнко