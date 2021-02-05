У Києві на руці у школярки вибухнув смарт-годинник. Дівчинку з опіками доставили в лікарню, їй необхідна операція.
Читайте такожВибух на території дитсадка у Вінниці: поліція повідомила деталі інциденту (відео)Як пишуть "Факти" з посиланням на директора школи № 99 у Дніпровському району Києва Галину Собчук, про це повідомила мама учениці молодших класів. За її словами, дівчинка постраждала вранці 4 лютого дорогою до школи.
Родичка постраждалої школярки розповіла, що це був дитячий смарт-годинник дуже відомої та популярної марки.
"Дівчинка зараз знаходиться під крапельницями в опіковому центрі, її готують до операції", – йдеться в повідомленні.
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