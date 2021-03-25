Відзначається, що на підприємстві створено спеціальну комісію з розслідування цього нещасного випадку.

На шахті «Білозерська» Добропільської міськради Донецької області в результаті нещасного випадку в монтажній камері загинув гірник.

Читайте такожВ Одеській області на узбіччі дороги знайшли мертвого чоловікаПро це повідомила прес-служба компанії «ДТЕК Енерго», в яку входить шахта.

«25 березня о 4:15 на шахті Білозерська в монтажній камері на 550-му горизонті під час доставки секції механізованого кріплення був важко травмований гірник очисного забою 1982 р.н. На місце події оперативно була викликана реанімаційно-протишокова група. Лікар РПГ, який прибув на місце, констатував смерть постраждалого», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що на підприємстві створено спеціальну комісію з розслідування даного нещасного випадку.

Адміністрація шахти Білозерська висловила глибокі співчуття родині загиблого. Їм буде надано всю необхідну допомогу, повідомила прес-служба.

Довідка УНІАН. Шахта «Білозерська» - вуглевидобувне підприємство в місті Білозерськ (Донецька область). До 2008 року входила в ДП «Добропіллявугілля», нині входить у вугільний сегмент енергохолдингу ДТЕК.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна