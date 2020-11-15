Автомобіль Mercedes Sprinter не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Hiace.

Сьогодні вранці в Білгород-Дністровському районі Одеської області в результаті зіткнення двох автомобілів 2 людини загинули і 4 постраждали.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася приблизно о 5:30 на 68 км траси Одеса-Рені.

Читайте такожУчасницю акції протесту в Одесі збив водій-іноземецьЗазначається, що автомобіль Mercedes Sprinter, який рухався з міста Білгород-Дністровський в напрямку села Старокозаче, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Toyota Hiace, яким керував 23-річний чоловік.

Внаслідок аварії пасажир Toyota помер на місці. Інших постраждалих - двох водіїв і трьох пасажирів автомобілів доставили до лікарні.

«Попри зусилля медиків, від отриманих травм в реанімації померла ще одна людина. Поліцейські встановлюють обставини ДТП», - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова