Чоловік гуляє з твариною без намордника, мешканці району бояться за своє життя.

У Києві мешканці спального району влаштували "сусідську війну" через собаку, який роздер безпритульну кішку. Пес вчепився у шию тварини настільки сильно, що його ледь відтягнули. Кішка загинула, а власник собаки виправдовується, що все сталося випадково.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Кішка Матильда, як розповіла мешканка району, жила під сходами магазину. Тварину любили, вона була місцевою зіркою. Проте безпритульній кішці не пощастило - її загриз собака. Все це сталося на очах у перехожих, які намагалися врятувати Матильду. Вони били пса шваброю, поливали його водою, проте тварина бійцівської породи вчепилася зубами у шию кішки та не давала її забрати. Врешті, пухнасту усе ж вирвали з пащі та повезли до клініки, там вона померла.

Читайте такожПогрожував пістолетом і ножем: у Києві батько зґвалтував свою 14-річну донькуМешканки району обурені інцидентом. Вони кажуть, що власник пса нехтує правилами безпеки та не вдягає на тварину намордник. Жінки навіть влаштували "фотополювання" на чоловіка та його собаку. Їм вдалося зробити фото тварини, яка гуляє по двору та тренується поряд з людьми без намордника.

Власник пса стверджує, що його вихованець дуже добрий, а ситуація з кішкою - випадковість. За словами чоловіка, його 18-кілограмовий стаф не винен, адже безпритульна тварина нібито сама "вискочила під носом" у собаки.

Мешканці району бояться за своє життя, адже пес може накинутися не тільки на безпритульних тварин, а й на людей. Жінка, яка годувала кішку, вже написала заяву до поліції, проте там не відреагували. Наразі вона планує звернутися до прокуратури.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Харковом нетверезий чоловік цькував на людей собаку, а потім ще й напав на копа, який намагався його заспокоїти.

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Автор: Поліна Кузенко