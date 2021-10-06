У черзі стоять лише хворі з середньою тяжкістю. Важких хворих пропускають без черги і відразу в реанімацію.

У Києві ситуація з коронавірусом стає все серйознішою. У мережі показали чергу з карет швидкої допомоги на в'їзді в Олександрівську лікарню. Як відомо, саме до цієї установи направляють хворих COVID-19 людей.

"На вулиці вже давно глибока ніч, але це не заважає стояти в черзі в Олександрівську лікарню автомобілям швидкої допомоги", - підписав відео автор в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Зазначається, що перша бригада медиків стоїть у черзі майже 5 годин. У черзі стоять лише хворі з середньою тяжкістю. Важких хворих пропускають без черги і відразу в реанімацію.

На відео можна побачити, як маса машин стоїть перед в'їздом до лікарні. Медики теж чекають на вулиці.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні підтвердили 12 662 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

У Києві за добу COVID-19 виявили у 792 жителів, 11 хворих померли. На сьогодні в Києві всього зареєстровано 237 337 підтверджених випадків захворювання, випадків одужання 221870. Летальних випадків у Києві з початку пандемії зафіксовано всього 5474.

Повідомляється, що в Одесі, наприклад, у відділеннях для хворих коронавірусом вже немає ліжок. А у Львівській області обіцяють взагалі посилити карантин через спалах інфекції.

Як ми раніше писали, у Дніпрі медики рятують від важкого COVID-19 всю сім'ю.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко