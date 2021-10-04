Поліцейського госпіталізували.

У Харківській області п'яний чоловік напав на поліцейського, який намагався його заспокоїти.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався у селі Цупівка. Поліцейські прибули на виклик про те, що чоловік на вулиці поводиться агресивно і натравлює свого собаку на перехожих.

34-річний місцевий мешканець, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно та на зауваження працівників поліції не реагував.

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29-річного поліцейського доставили до Дергачівської центральної лікарні.

За даним фактом слідчими внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області група п'яних чоловіків ромської національності побили учасника бойових дій на Донбасі.

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Автор: Людмила Жерновська