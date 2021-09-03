Вихователька вдарила його на тихій годині / УНІАН / Іванов Олексій
Маленький вихованець одного з приватних дитячих садків Одеси поскаржився дорослим на побиття.
Про це йдеться у Telegram Одеса як вона є.
У дитини поцікавилися на камеру, чи ображав її хтось у дитячому садку. Малолітній у відповідь підтвердив інцидент.
У соцмережі пишуть, що вихователька вдарила його на тихій годині. Приводом для удару був нібито спів вихованця.
"Ну, це перший раз, коли мене вдарили", – відреагував малий одесит. І показав на голову й обличчя.
У дописі зазначається, що адміністрація закладу педагога прикриває та не дає дозвіл на проведення поліграфу.
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