Адміністрація закладу педагога прикриває, пишуть у соцмережі.

Маленький вихованець одного з приватних дитячих садків Одеси поскаржився дорослим на побиття.

Про це йдеться у Telegram Одеса як вона є.

У дитини поцікавилися на камеру, чи ображав її хтось у дитячому садку. Малолітній у відповідь підтвердив інцидент.

У соцмережі пишуть, що вихователька вдарила його на тихій годині. Приводом для удару був нібито спів вихованця.

"Ну, це перший раз, коли мене вдарили", – відреагував малий одесит. І показав на голову й обличчя.

У дописі зазначається, що адміністрація закладу педагога прикриває та не дає дозвіл на проведення поліграфу.

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Автор: Іван Бойко