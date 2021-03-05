Мати однієї з постраждалих виявила у соцмережі фото своєї малолітньої дочки у непристойних позах.

Правоохоронці Київщини повідомили про підозру чоловікові за розповсюдження дитячої порнографії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

До поліції звернулась мешканка міста Українка та повідомила про те, що у одній із соціальних мереж виявила фото своєї малолітньої дочки у непристойних позах. Жінка зазначила, що ці фото міг зробити місцевий фотограф.

Правоохоронці встановили, що 48-річний місцевий житель здійснював зйомки дитячих свят в дошкільних закладах. Користуючись довірою педагогічних працівників чоловік мав змогу залишатися з дітьми наодинці, змушував їх оголюватись та фільмував все на відеокамеру. Після цього зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон.

В ході обшуку у чоловіка знайшли електронні носії інформації, на яких містилися файли з дитячими фото та відео.

Правоохоронці встановили, що чоловік реалізовував свою злочинну діяльність протягом 2017 – 2020 років у трьох навчальних закладах міста Українка, що на Обухівщині. Загалом задокументовано 51 факт виготовлення, зберігання, збуту та примушування до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру малолітніх дітей.

Наразі правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою.

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Автор: УНІАН