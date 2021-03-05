Правоохоронці Київщини повідомили про підозру чоловікові за розповсюдження дитячої порнографії.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
До поліції звернулась мешканка міста Українка та повідомила про те, що у одній із соціальних мереж виявила фото своєї малолітньої дочки у непристойних позах. Жінка зазначила, що ці фото міг зробити місцевий фотограф.
Правоохоронці встановили, що 48-річний місцевий житель здійснював зйомки дитячих свят в дошкільних закладах. Користуючись довірою педагогічних працівників чоловік мав змогу залишатися з дітьми наодинці, змушував їх оголюватись та фільмував все на відеокамеру. Після цього зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон.
В ході обшуку у чоловіка знайшли електронні носії інформації, на яких містилися файли з дитячими фото та відео.
Правоохоронці встановили, що чоловік реалізовував свою злочинну діяльність протягом 2017 – 2020 років у трьох навчальних закладах міста Українка, що на Обухівщині. Загалом задокументовано 51 факт виготовлення, зберігання, збуту та примушування до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру малолітніх дітей.
Наразі правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою.
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