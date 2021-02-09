Зловмисник запропонував керівнику одного з наукових інститутів Харкова за 10 тисяч доларів надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотників.

У Харкові затримано жителя Миколаєва, який на замовлення ФСБ РФ збирав секретні дані про військові розробки.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, житель Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

«Завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України. За грошову винагороду у розмірі 10 тис. доларів він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 7 лютого на залізничному вокзалі Харкова під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів, слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Департаментом контррозвідки СБУ затримано підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська