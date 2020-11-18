Коли поліцейські зупинили його за порушення правил дорожнього руху, СБУшник спочатку хотів втекти, а потім намагався битися з ними.

Слідчі територіального управління ДБР у Львові повідомили про підозру колишньому начальнику одного з відділів УСБУ в Закарпатській області в опорі працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

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«3 вересня працівники поліції підійшли до водія автомобіля Skoda, який порушив ПДР і запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Водій почав все заперечувати та намагався покинути місце вчинення правопорушення, через що поліцейські застосовували фізичну силу для його затримання. Під час затримання 50-річний працівник СБУ активно протидіяв здійсненню патрульними своїх службових обов'язків - штовхався, хапав за формений одяг та частини тіла, захопив та стискав шию», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в результаті своїми діями підозрюваний спричинив 26-річній працівниці поліції закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та садна.

1 жовтня цього працівника СБУ було звільнено з посади начальника одного з відділів УСБУ в Закарпатській області.

У разі доведення вини за ч. 2 ст. 342 КК України підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

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Автор: Дмитро Хилюк