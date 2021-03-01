Співробітників посольства України в Польщі затримали під час спроби вивезти валюту, золото і цигарки.
Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Вчора двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на гарячому - їх затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок. Випадок для МЗС кричущий", - зауважив Кулеба.
За його словами, обох співробітників вже відкликали із довгострокового закордонного відрядження.
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"Їх робота в посольстві завершилася. У найближчі пару годин усі формальності з цього питання будуть завершені", - заявив очільник МЗС.
Він також повідомив, що проти обох співробітників буде розпочате дисциплінарне розслідування.
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