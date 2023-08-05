В ході поглибленої перевірки транспортного засобу, прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок.

Прикордонники викрили чотирьох чоловіків, які ховалися у спеціально виготовленому тайнику мікроавтобуса, щоб незаконно перетнути державний кордон України.

Як повідомляє ДПСУ, днями військовослужбовці оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками військової контррозвідки СБУ, реалізуючи оперативну інформацію, за 300 метрів від державного кордону зупинили вантажний мікроавтобус. Ним керував місцевий мешканець та стверджував, що ніякого вантажу в його авті немає.

В ході поглибленої перевірки транспортного засобу, прикордонники виявили спеціально обладнаний сховок. У тайнику дійсно не було вантажу, однак ховалися четверо чоловіків призовного віку.

Під час подальших заходів правоохоронці з’ясували, що водій пообіцяв їм, що довезе до Молдови в об’їзд пунктів пропуску за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США з кожного.

Затриманих доставлено до прикордонного підрозділу та складено протоколи про адміністративні правопорушення. Відносно організатора незаконного переправлення осіб через державний кордон до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 ККУ.

Спроби втечі чоловіків за кордон - деталі

Правоохоронці затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Його викрито в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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