Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки військовослужбовець її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати.

У м. Селидове Донецької області п’яний військовослужбовець намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

32-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 08:00, неповнолітня мешканка м. Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому. Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомець її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати.

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На допомогу дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику не вдалося.

Військовослужбовця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання за вказаними статтями – до 12 років за ґратами.

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Автор: Денис Прядко