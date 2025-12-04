Бельгія вимагає від країн-учасників блоку спільно розподілити ризики.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає надати Бельгії гарантії того, що ризики запланованого використання заморожених російських державних активів для підтримки України будуть справедливо розподілені між усіма країнами Європейського Союзу, пише Reuters.

За його словами, кожна країна повинна нести рівну частку ризику, відповідно до своїх економічних показників.

Європейська комісія запропонувала 3 грудня безпрецедентне рішення щодо використання заморожених російських активів для залучення фінансування обсягом 90 млрд євро для України, щоб покрити витрати на військові та соціальні видатки Києва в умовах війни з Москвою. Цей крок не зворушив Бельгію, яка володіє більшістю активів і висловила низку юридичних застережень.

Мерц заявив, що Бельгія не може розраховувати виключно на політичні обіцянки і заслуговує на юридично зобов'язуючі гарантії.

"Було б неприйнятно, щоб одна країна несла надмірне навантаження в цьому відношенні", – заявив німецький канцлер.

Репараційний кредит для України – останні новини

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує ухвалити рішення щодо репараційного кредиту Україні під заморожені росактиви більшістю голосів країн-учасників блоку, а не одноголосно, як того зазвичай вимагає процедура, аргументуючи це безпрецедентністю ситуації.

Згідно з пропозицією, Україна отримує 115 мільярдів євро на фінансування військових потреб та 50 мільярдів євро на соціальну сферу. Єдина країна ЄС, яка принципово перешкоджала наданню репараційної позики Києву, Бельгія, вже заявила, що її позицію "не почули".

