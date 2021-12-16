Інцидент стався на початку грудня в Харкові. Затримали зловмисника сьогодні в Дніпрі.

Правоохоронці затримали блогера, який плюнув в обличчя, обматюкав копа і провокував бійку в Харкові на початку грудня.

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Доповідаю по суті: сьогодні у Дніпрі "блогер" затриманий спецпідрозділами Національної поліції. Вже не має бажання плюватися та поводитися зухвало. Окрім карми, існує і буква закону, за якою цей громадянин буде нести відповідальність. А саме, за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра", - написав Білошицький.

Як повідомляв УНІАН, у перші дні грудня в Харкові "блогер" з Дніпра, який знімає суперечки з поліцією і нерідко влаштовує конфліктні ситуації, обматюкав копа і плюнув йому в обличчя. Чоловік провокував правоохоронця на застосування сили й все знімав на відео. На відео можна помітити, що чоловік спеціально світив в обличчя копа яскравим світлом і намагався провокувати правоохоронця.

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Після цього "блогер" плюнув в обличчя патрульного поліцейського і почав питати, чим на такий випад може відповісти сам правоохоронець. Чоловік матюкав копа, намагався його розлютити і хотів спровокувати копа до застосування сили.

Чим тоді завершився скандальний інцидент - не повідомлялося.

Автор: Юрій Годован