Чоловік спеціально світив в обличчя поліцейського яскравим ліхтарем, а після в нього плюнув.

В Харків блогер з Дніпра, який знімає суперечки з поліцією і нерідко влаштовує конфліктні ситуації, обматюкав копа і плюнув йому в обличчя. Чоловік провокував правоохоронця на застосування сили й все знімав на відео.

Про це повідомляється на сторінці Police Control Ukraine в Facebook.

Так, скандальний блогер з Дніпра приїхав до Харкова і знайшов нову ідею для свого контенту. На відео можна помітити, що чоловік спеціально світив в обличчя копа яскравим світлом і намагався провокувати правоохоронця.

Після цього блогер плюнув в обличчя патрульного поліцейського і почав питати, чим на такий випад може відповісти сам правоохоронець. Чоловік матюкав копа, намагався його розлютити і хотів спровокувати копа до застосування сили.

"Нагадаємо, у січні цього року блогера затримували через керування авто в стані наркотичного сп'яніння. Він намагався втекти від поліцейських, однак порушника затримали і доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин. Також він відмовився від проходження огляду на стан сп‘яніння", - зазначено в повідомленні на сторінці в Facebook.

Читайте такожУ Харкові чоловік переодягнувся в безпритульного і бив людей за відмову давати милостиню (відео)Сам блогер на своїй сторінці в Instagram стверджує, що він спровокував конфлікт нібито через те, що поліцейський першим почав світити яскравим ліхтарем в обличчя іншої людини.

У коментарях користувачі розділилися. Одні пишуть, що блогеру явно не варто було плювати в обличчя копа. Інші ж пишуть, що подібний піар виглядає досить провокаційно.

Чим закінчився інцидент - залишається загадкою. Відео з конфліктом блогера і поліцейського обірвалося на моменті, коли вони продовжували сперечатися. Однак чи дійшло до застосування сили та чи понесе чоловік покарання за плювок - поки що не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Києві стався досить дивний інцидент - жінка викликала поліцію через водія-порушника, а потім почала його захищати.

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Автор: Поліна Кузенко