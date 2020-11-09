Серед постраждалих в аварії - 9 річний хлопчик.

В Харкові, де водій Volkswagen влетів у пішоходів на "острівці безпеки" посеред траси, одна з постраждалих перебуває у важкому стані після операції.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що харківські лікарі вже прооперували 50-річну потерпілу жінку, вона отримала внаслідок ДТП травму голови.

Також у лікарні перебуває і 9-річний хлопчик, загрози його життю немає. Медики діагностували у дитини численні переломи.

Відомо, що сьогодні суд обиратиме запобіжний захід винуватцеві ДТП, іноземному молодому студенту. У прокуратурі кажуть, що домагатимуться для водія арешту без права на заставу.

Юнак вже мав проблеми із законом. Раніше він побив дівчину і був взятий під варту, але вийшов із СІЗО під заставу.

ДТП в Харкові

7 листопада повідомлялось, що у центрі Харкова автомобіль Volkswagen влетів в острівець безпеки, на якому стояло чотири людини, в тому числі 9-річний хлопчик.

За кермом автомобіля перебував іноземець, якого нещодавно випустили з СІЗО під заставу в 100 тис. грн (звинувачується в хуліганстві). Його з місця ДТП забрала швидка.

Відомо, що серед чотирьох травмованих одній жінці допомога була надана на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Ще двох дорослих і 9-річного хлопчика забрала швидка. Їх доставили в лікарню. У всіх переломи і забої. 50-річна жінка перебуває у вкрай важкому стані в реанімації, в комі, у неї важка травма голови, за її життя борються лікарі.

Водія затримали. Йому 22 роки і він іноземець. За словами свідків, він поводився неадекватно і перебував під дією чи то наркотиків, чи то алкоголю. Але в поліції цю інформацію поки не підтверджують. Кажуть, що призначили низку експертиз.

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Автор: Дмитро Захаров