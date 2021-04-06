Співробітники "Укрзалізниці" спільно з Національною поліцією роззброїли двох пасажирів поїзда № 126 "Київ – Новоолексіївка" – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні.
Читайте такожУ Києві чоловік вистрілив у охоронця магазину через повагу про маскуПро це повідомляє Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю акціонерного товариства "Укрзалізниця".
"Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. До прибуття правоохоронців залізничники вживали заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали.
Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. Наразі поїзд затримується в дорозі приблизно на 6 годин.
"Вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів вказано поїзда. Укрзалізниця організовує найбільш зручні стикувальні маршрути для пасажирів, які прямують далі залізницею", - додали у департаменті.
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