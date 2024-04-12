Компанії родини Гринкевичів підозрюють у постачанні не якісного одягу для ЗСУ.

Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід бізнесмену Роману Гринкевичу, якого підозрюють у постачанні не якісного одягу для ЗСУ та шахрайстві.

Про це з посиланням на адвоката Гринкевича Андрія Гуджала повідомляє "Суспільне". Йдеться про тримання під вартою на два місяці із можливістю застави - 393 млн грн.

За словами адвоката, клопотання на продовження запобіжного заходу Гринкевичу подавали прокурори.

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Справа Гринкевича - головне про розслідування

29 грудня львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали при спробі дати хабар у розмірі 500 тис. доларів одному з керівників слідчого управління Державного бюро розслідувань. Гроші він пропонував за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

30 грудня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі 429 млн 440 тис. грн.

Як інформували правоохоронні органи, компанії родини Гринкевичів стали одними з найбільших постачальників Міністерства оборони. Йдеться про 23 тендери на постачання одягу армії на понад 1,5 млрд грн. Водночас багато угод так і не було виконано або виконано частково за завищеними цінами.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

11 січня ДБР заявило про арешт майна сімʼї Гринкевичів та компаній, підконтрольних бізнесмену. Своєю чергою в Міноборони повідомили, що розривають усі договори з цими компаніями. Згодом оборонне відомство звернулося до ДБР, аби міністерство визнали потерпілою стороною в цій справі.

17 січня працівники ДБР повідомили про підозру Гринкевичу, його сину та керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом фігурантам у справі про постачання неякісного одягу для Збройних сил України. У якості альтернативи суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 млн грн для кожного з них. Термін дії ухвал був до 16 березня.

22 січня суд обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу - тримання під вартою до 17 березня з альтернативою у вигляді застави розміром понад 500 млн грн. Роман Гринкевич - п’ятий підозрюваний в участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ (п’ятий учасник злочинної схеми - Ігор Гринкевич).

Згодом Печерський райсуд подовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, встановивши, що під вартою він має пробути до 17 квітня.

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